Marzo, mes espectacular para los videojuegos

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace lustros que no recordábamos un mes de marzo tan agitado como este.

¡Y no es para menos! Nintendo Switch llega este día 3 y promete revolucionarlo todo con su particular fórmula de juego, pero también con títulos del calibre de Zelda Breath of the Wild. ¡Pero no solo esa consola espera jugosas novedades!

Este mes, PS4 se viste de gala para recibir a Horizon Zero Dawn, en cuyo análisis os contamos que es sin duda uno de los títulos del año.

¡No queda ahí la cosa! Al avanzar el mes nos toparemos con pesos pesados como Nier Automata, Ghost Recon Wildlands o Mass Effect Andromeda.

Los amantes de los juegos con espíritu indie también tienen motivos para frotarse las manos, ya que a final de mes desembarca Thimbleweed Park, lo nuevo del creador de Monkey Island, en One y PC.

Si lo suyo es “gozar sufriendo” con Dark Souls III, en estas semanas llega también La Ciudad Anillada, su último DLC.

Fuente: Hobby Consolas