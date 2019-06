Marvel no estrenará más películas de Avengers hasta el 2022

CIUDAD DE MÉXICO.-Como muchos ya sabrán en este momento, Avengers: Endgame representó el final del arco narrativo de Marvel que iniciara en 2008 con Iron Man; dejando patente la disolución de los Vengadores originales, con las muertes de Tony Stark y la Viuda Negra, el retiro de Hawkeye, Hulk, Thor y Capitán América; es por ello que, ahora que ya pasó la euforia, muchos se preguntan quiénes serán los nuevos Héroes Más Poderosos del Planeta.

Aunque las opciones son muchas, parece que en Disney no tienen prisa por presentar al reemplazo de tan icónicos personajes; de acuerdo con varios reportes, no tendremos una nueva película de Avengers hasta el 2022. Ojo, antes de que se mencione que ya hay varios proyectos en puerta por parte de La Casa de las Ideas, lo que se menciona es que no habrá un nuevo ensamble, no que se dejen de hacer películas de superhéroes.

Todo indica que se repetirá la fórmula de la Fase 1, presentando a los nuevos integrantes en películas individuales, para después unirlos ante una nueva amenaza superior, que sería mostrada poco a poco en los diversos filmes del futuro próximo, iniciando con Spider-Man: Lejos de Casa, que se estrena en julio de este 2019.

¿Quienes serían los Nuevos Vengadores?

La obra, programada para estrenarse en mayo del 2022, llevaría por nombre «New Avengers» (Los Nuevos Vengadores); sin embargo no está decidido quienes serán los integrantes. Los personajes más inmediatos que vienen a la mente son Black Panther, Capitana Marvel, Ant-Man, Avispa y Spider-Man; sin embargo, tampoco se puede dejar de lado a Winter Soldier, Falcon, la Bruja Escarlata y el regreso de Vision, que está más que cantado.



Eso sí, no esperen nada de X-Men, la propia Marvel Studios señaló que los mutantes no aparecerán en su universo por lo menos en los próximos 5 años, cuando hayan terminado de contar la nueva historia que inaugurarán para su Fase 4; aunque Deadpool podría ser una posibilidad, ya que Kevin Feige y compañía parecen muy interesados en el mercenario.