Marta, la máxima goleadora en la historia de los Mundiales

CIUDAD DE MÉXICO.-Marta, seleccionada brasileña, se convirtió en la máxima goleadora en la historia de los Mundiales femeniles y varoniles, luego de hacer su gol número 17 de penal ante Italia en la Copa del Mundo de Francia 2019, superando al ex jugador alemán Miroslav Klose.

La delantera de la verdeamarela pasó a formar parte de la historia de las Copas del Mundo tras romper la marca de 16 dianas que hizo el ex jugador teutón en la justa de Brasil 2014.

Marta Vieira da Silva ha marcado sus goles en los cinco Mundiales en los que ha participado, pero fue en la edición del 2007, cuando la brasileña anotó la mayoría de sus dianas, siete.