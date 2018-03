Mark Zuckerberg: “Con gusto iré” a declarar ante el Congreso

E.U.-Dará la cara, si es necesario. El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que de ser citado él testificará ante el Congreso de Estados Unidos por el escándalo de filtración de datos, también conocido como el escándalo Cambridge Analytica.

“La respuesta corta es que con gusto lo hago si es lo correcto”, dijo Zuckerberg en una entrevista televisada por CNN a la periodista Laurie Segall. “Lo que tratamos de hacer es enviar a la persona de Facebook que tenga más conocimiento. Si ese soy yo, entonces con gusto iré”.

Mark Zuckerberg nunca testificó ante el Congreso de Estados Unidos, según la base de datos de C-SPAN. Facebook suele enviar a alguien del grupo de abogados y cabilderos que tiene en Washington, apunta el sitio web de CNN en español.

El Congreso requiere la presencia del mismo fundador de Facebook. No desean que sea un “representante” el que se presente ante los cuerpos legislativos. Esta a solicitud precisamente por el escándalo de Cambridge Analytica.

La firma de consultoría y marketing político Cambridge Analytica accedió a los datos de 50 millones de usuarios de la red social sin que Facebook tenga conocimiento. Los reportes indican que las sustrajo de la aplicación desarrollada por el profesor universitario Aleksandr Kogan, quien tenía información de 270 mil personas.

Facebook explicó que los datos de Kogan tenían un fin académico. No quebraban ninguna norma. Pero esta información luego fue ofrecida a terceros, como Cambridge Analytica, que utilizó la información para su participación en la campaña electoral de 2016 en favor de Donald Trump. Esto constituye una violación de las políticas de la red social.

El ‘drama’ empezó la noche del viernes, cuando Facebook anunció que había suspendido la cuenta de Cambridge Analytica. Pero fue recién este miércoles que Mark Zuckerberg salió a hablar. Lo hizo a través de una publicación en su perfil en la red social y en declaraciones a la prensa. Anunció una serie de medidas para detener futuros abusos similares, pero estas no dejaron satisfechos a los legisladores de EE.UU.

“Los pasos que Facebook ha establecido para proteger a sus usuarios son un comienzo, pero Zuckerberg aún tiene que venir a testificar”, escribió el miércoles la senadora Amy Klobuchar, una demócrata de Minnesota, en Twitter.

Klobuchar también dijo que Facebook tendría a bien apoyar una nueva regulación sobre las divulgaciones de la publicidad en línea.

Durante la entrevista en CNN, Zuckerberg dijo que la cuestión no es si la red social debería ser regulada, sino cuál es la mejor forma de hacerlo. “No estoy seguro de que no seamos regulados”, dijo Zuckerberg para luego agregar que “hay cosas como la regulación de transparencia publicitaria que me gustaría ver”.

“Realmente lo lamento”

Tras el anuncio en Facebook de las medidas que tomará la empresa para detener el abuso y acceso a información de usuarios por parte de desarrolladores, Mark Zuckerberg fue criticado por no ofrecer una disculpa sobre el caso.

“Este fue un gran fallo de confianza, y realmente lamento que haya sucedido”, dijo Zuckerberg a CNN rectificando la disculpa que no ofreció en su publicación en Facebook. “Tenemos la responsabilidad básica de proteger los datos de las personas”.

Por el momento, la medida es restringir el acceso de desarrolladores a los datos de usuarios. La COO de Facebook, Sheryl Sandberg, dijo en su cuenta en la plataforma que la empresa está revisando todas las aplicaciones que podrían acceder a la información personal de las personas y de encontrar acciones ‘extrañas’ se dará de baja a la función y notificará a los usuarios posiblemente afectados.

Así como lo hizo Sandberg en su cuenta de Facebook, Zuckerberg lamentó no hacer hecho más para tomar medidas frente al caso de Cambridge Analytica cuando el asunto empezó a ser sospechoso en 2015. Por aquel entonces, la red social se conformó con lo que dijo la consultora política: “Sí tenemos la información, pero ya la hemos borrado”.

“No sé ustedes, pero estoy acostumbrado cuando las personas certifican legalmente que van a hacer algo, que lo hacen. Pero creo que esto fue claramente un error en retrospectiva. Tenemos que asegurarnos de no volver a cometer ese error”, dijo el CEO de Facebook.