Marion Reimers será la primera mujer que narre Final de Champions League

CIUDAD DE MÉXICO.- La reconocida periodista deportiva Marion Reimers hará historia este sábado debido a que se convertirá en la primera mujer hispanohablante que narra una Final de Champions League.

La importante cita, que corona la temporada futbolística, está pactada para las 14:00 horas (Hora del centro) en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid, donde Liverpool y Tottenham se enfrentarán por la supremacía europea.

“La Reimers”, comentarista de Fox Sports, relatará las acciones que en dicho duelo ocurran, lo cual romperá estereotipos de género, ya que era común (incluso en la actualidad), que las periodistas deportivas fueran relegadas a roles secundarios durante las transmisiones o los programas de análisis.

“El ser la primera mujer hispanoparlante en comentar una final de Champions creo que lo único que nos hace preguntarnos es por qué no había sucedido antes y es a lo que quiero llegar, que dejemos de escuchar el género en la voz y empecemos a estar más pendientes de lo que está diciendo, de lo lindo que es este deporte y cómo nos puede unir, más que separarnos”. MARION REIMERS

Asimismo, en charla con diario ESTO, la también analista afirmó que el suceso le tiene un tanto nerviosa debido a la emoción que la embarga, pues tuvo que picar piedra muchos años para poder conseguir uno de sus máximos objetivos profesionales.

“Genera mucha expectativa y ya quieres que llegue el día, pero por otro lado no deseas que pase el tiempo porque se termina la experiencia y lo único que queda es querer repetirla”. MARION REIMERS

Marion, quien ha cubierto Mundiales (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018) y Juegos Olímpicos (Londres 2012, Río 2016), así como otras contiendas importantes, explicó que el hecho de que las mujeres no narren partidos o tomen más protagonismo no es por falta de capacidad, sino por ese machismo inherente al medio futbolístico.

“No es por qué no existiera quienes no tuvieran la capacidad, sino porque no se nos había permitido hablar. Esto genera resquemor entre algunas personas, algunos medios, algunos colegas, pero si se escucha tanto ruido es porque algo se está haciendo bien. En ese sentido, el respaldo de Fox hacia conmigo y el respaldo de mis compañeras ha sido fundamental, entre ellos Ernesto López (Vicepresidente de Fox Sports México), que es quien comanda este proyecto”.

MARION REIMERS