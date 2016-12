Mario Villanueva sale de prisión en EU; espera deportación

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes abandonará la cárcel Lexington, Kentucky, el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, pero deberá ser deportado a México para enfrentar cargos.

De acuerdo con documentos en manos de Reforma, el propio Villanueva dijo que será entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, que tendrá que deportarlo a México.

“Seré liberado este viernes 23 de diciembre, pero por ser extranjero, las autoridades de migración (ICE) me deportarán a México con un trámite de una semana a un mes”, indicó.

En México, el exmandatario estatal, de 68 años de edad, tiene pendiente una condena demás de 20 años por lavado de dinero y delitos de fomento al narcotráfico.

“Voy a la cárcel, pero ignoro a cuál y dónde. En México continuaré la lucha por demostrar mi inocencia”, señaló Villanueva, quien sumó casi 16 años en prisión tanto en México como en EU, por estar vinculado con el Cártel de Juárez, liderado entonces por el capo Alcides Ramón Magaña.

De acuerdo con el mencionado rotativo, cuando sea entregado a México, pedirá la prisión domiciliaria para cubrir la pena que tiene pendiente aquí por lo que alegará motivos de salud por enfermedades graves y crónicas.

“Llegando a México solicitaré que se me otorgue el beneficio de compurgar la pena en el domicilio en lugar de la cárcel”, comentó.

“Las autoridades de los Estados Unidos me entregaron mi expediente médico con la recomendación de que en México se me proporcionen condiciones médicas similares a las que aquí se me dan, pues de otro modo no se garantiza mi salud, llevaría muy mala calidad de vida con sufrimiento físico, y viviría menos.

“Ya que mis enfermedades son calificadas como graves y crónicas, por lo que el Gobierno de los EU me tiene en una prisión hospital con la mejor atención médica, disponible las 24 horas del día. En ninguna cárcel federal de México hay las condiciones para proporcionarme la atención médica que necesito, deberían llevarme directamente a mi casa, pero no será así”, señala.

En este contexto, Villanueva entregaría un expediente médico de más de cinco mil hojas elaborado en EU, que, según la correspondencia, detalla enfermedades, tratamiento médico, medicinas, análisis y recetas.

A 36 años y 9 meses fue sentenciado Villanueva desde 2008, por distintos cargos de narcotráfico. El expolítico priista indicó que la pena quedó en 22 años 7 meses luego de apelaciones y amparos.

Villanueva reprochó que “el costo de la maquinación perversa en mi contra ha sido muy duro. Llevo poco más de 15 años y 7 meses en la cárcel, mi familia y yo hemos sufrido grandes humillaciones, se ha perdido casi todo el patrimonio y, lo más importante, que es la salud, se encuentra muy deteriorada, la de mi esposa y la mía”.

Asimismo, considera que por su perfil en México llegará a una cárcel de mediana seguridad.

Y si llegara a un penal federal, pedirá su traslado al Cereso de Chetumal, o al Reclusorio Norte de la Ciudad de México.