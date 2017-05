“Mario Kart 8 Deluxe” le roba usuarios a YouPorn

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde que la nueva consola de Nintendo fue anunciada a finales del año pasado, la Nintendo Switch provocó una gran expectativa en el mercado, con lo que permitió dar un nuevo suspiro a la compañía nipona, después del fracaso del Wii U.

Por ello, el debut de la primera consola híbrida estuvo acompañado de un arsenal de videojuegos que apelan a la nostalgia de sus franquicias, al igual que incluir títulos con innovaciones en modalidades de juego.

Uno de esos juegos es “Mario Kart 8 Deluxe”, lanzado al mercado el pasado 28 de abril. Su lanzamiento provocó un shock en varios sectores, sobresaliendo el de la industria porno, ya que el portal YouPorn informó que sufrió una baja en su tráfico a causa del título.

Pese a que el nuevo Mario Kart no es más que una recopilación de pistas del Wii U, logró vender más de un millón de copias en su semana de estreno en EU.

De acuerdo YouPorn, durante el fin de semana que el juego salió a la venta, la visita de usuarios “gamers” disminuyó significativamente. El impacto se resintió desde el jueves, cuando el tráfico se contrajo 41 por ciento, mientras que el viernes cayó hasta 52 por ciento, en tanto el sábado fue de 42 por ciento y el domingo otro 30 por ciento menos usuarios.

“Nuestro sistema de datos ‘anónimos’ nos permite observar las ‘afinidades’, que determinan los intereses probables de los usuarios basados en su historial de búsqueda de Google y hábitos de navegación web. Usando esta información de afinidad, pudimos encontrar qué tipo de aficionados al juego tomaron un descanso de YouPorn para probar el nuevo juego” explicó YouPorn en un comunicado.

De igual forma el portal indicó que las búsquedas de contenido pornográfico de Nintendo subieron 47% previo al lanzamiento del juego, y también aparecieron nuevos términos de búsqueda como “Splatoon Hentai”, “fotos de Rosalina desnuda”.

Esta no es las primera vez que YouPorn se ve afectado por un lanzamiento de un videojuego, ya también ocurrió con “Fallout 4” y con “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”.