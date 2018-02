Mario Bros vestido de novia y las hilarantes reacciones de Internet

MediaCard–mediaForward

Algunos incluso aplaudieron la actitud abierta de Luigi:

Luigi tiene reacciones divertidas para todos los vestuarios de Mario:

In the new Mario Odyssey DLC, Luigi has some great reactions to several of the game’s outfits pic.twitter.com/hEg444lqCt

— Tristan Cooper (@TristanACooper) February 22, 2018