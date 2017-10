Marilyn Manson sufre estrepitosa caída en el escenario

NUEVA YORK.- Marylin Manson salió herido del escenario del Hammerstein Ballroom de Nueva York, la noche de este sábado cuando una estructura metálica del escenario le cayó encima provocando que el intérprete se fuera de espaldas contra el suelo.

En un comunicado compartido por el representante del cantante se informa que “Manson sufrió una lesión hacia el final de un increíble show en Nueva York. Está siendo atendido en un hospital local”. Mientras que una fuente cercana a la situación reportó poco después del incidente que “el cantante va a estar bien”.

La agrupación llevaba ya 45 minutos del concierto cuando interpretaron el cover de Eurythmics, “Sweet Dreams (Are Made of This)”. Al centro del escenario había un podium enmarcado por dos pistolas gigantes, las cuales Manson empezó a trepar. El podium se venció dramáticamente y Manson cayó de espaldas cuando la estructura le cayó encima. La banda continuó tocando durante algunos momentos hasta que notaron que el cantante no se levantaba.

Tanto el foro como el escenario mantuvieron las luces apagadas durante varios minutos, los asistentes de producción colocaron una tela sobre el podium y eventualmente encendieron las luces cuando al micrófono se anunció que debido al accidente el show se daba por concluido.

Este concierto se llevó a cabo dentro de la gira “Heaven Upside Down” que se preveé continuará hasta finales de octubre, aunque hasta ahora no se sabe cuándo estará de vuelta Manson para continuar con los conciertos.

Fuente: Publimetro