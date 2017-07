Marilyn Manson comparte emotivo mensaje tras la muerte de su padre

CIUDAD DE MÉXICO.- Todos conocemos a Marilyn Manson por ser ese personaje obscuro y polémico que siempre hemos visto a través de su música y sus presentaciones en vivo. Incluso lo pudimos presenciar en tierras aztecas el año pasado, cuando tocó como parte del Knotfest México, pero a veces se nos olvida que también sufre como todos nosotros.

Brian Warner, nombre real de Manson, anunció a través de Instagram el triste fallecimiento de su padre Hugh Warner mediante una emotiva foto en donde aparece de niño junto a su papá, y en el que incluyó el siguiente mensaje dedicado a su memoria:

Hoy perdí a mi padre, Hugh Warner. Él me enseñó cómo ser un hombre, un luchador y un superviviente. Me enseñó cómo disparar un arma. Cómo conducir. Cómo ser un líder. Siempre será el mejor padre del mundo. De alguna manera y en alguna parte, sé que él está con mi mamá ahora. Mantendré mi promesa y nunca te defraudaré. Te extraño y te amo papá.

Apenas hace unas semanas, durante el Día del padre, Manson compartió una imagen junto a su papá en donde ambos salían maquillados al estilo del cantante. Sin duda una terrible pérdida que nos recuerda que nuestros músicos favoritos también son seres humanos.

For Hugh so loved the world he made me. Happy Father's Day pic.twitter.com/S1mMqWHGj9

— Marilyn Manson (@marilynmanson) June 18, 2017