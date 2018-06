Maribel confía en salir triunfadora

NUEVO LAREDO, TAM.- Al menos 8 de cada 10 personas resultan convencidas a votar por el Partido Verde Ecologista, dijo Maribel Garza González, candidata a la presidencia municipal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Luego de cinco semanas de campaña y arduo trabajo por parte de la candidata y su planilla ciudadana, para visitar a la ciudadanía e identificar sus necesidades, se han ganado la participación electoral de al menos el 80 por ciento de las personas con quienes han tenido interacción.

“Yo me siento muy segura, yo creo que tenemos 80 por ciento a nuestro favor, la gente está muy contenta, me faltan por que me conozcan muchos más, pero yo creo que las personas que conocen salen convencidas y además están contagiando a más”, aclaró Garza González.