María León cumple sueño en la televisión de EU

MIAMI.- María León, la exvocalista del grupo mexicano Playa Limbo, cumple uno de sus sueños, al protagonizar la nueva teleserie de Telemundo “Guerra de ídolos”, pero admitió que el camino no fue nada fácil, pues tuvo que realizar 18 castings para lograr su primer papel como actriz en la pantalla chica.

León, de 31 años, originaria de Zapopan, Jalisco, quien comenzó cantando cuando tenía siete años en el restaurante de su abuelo en Guadalajara, con el Mariachi Vargas, y luego estudio danza y actuación, admitió que se preparó todo el tiempo para este momento.

“Todo esto es un reto para mí, es como si fuera una emoción agridulce (tuvo que dejar el grupo musical Playa Limbo para esta nueva etapa) en un camino desconocido, pero con gente hermosa también con un cúmulo de emociones que me han llevado hasta experiencias al límite”, afirmó.

En la teleserie León da vida a “Manara Matamoros”, una joven soñadora, que “armada” solo con su guitarra, se encuentra atrapada en medio de las ambiciones de su perverso hermano, “Amado Matamoros”, un “empresario” mafioso que no dudará en venderla con tal de alcanzar el poder político.

En la teleserie “Guerra de ídolos” participan también Alberto Guerra, Alejandro de la Madrid, Juan Pablo Medina y Daniel Elbittar.

“Es una propuesta muy diferente, es una serie musical con música original, que no es un tributo, sino que es una exposición de lo que pasa con los artistas detrás del escenario, en la que se descubre la parte humana de la gente que hemos idealizado arriba del escenario como es que llegan al estrellato”, explicó.

“Los personajes no son típicos, la protagonista no es la buena que sufre y que se victimiza, no son los roles tradicionales y todos los personajes son ricos emocionalmente son multidimensionales que se equivocan muy parecido a la vida real”, subrayó.

“Toda la música está escrita para sus personajes, y la música no viene a sentimentalizar al espectador, sino al personaje mismo y a partir de ahí creo que se va a crear una buena empatía”, agregó.