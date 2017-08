María Elena Salinas anuncia que dejará Univision

LOS ANGELES.- María Elena Salinas anunció este jueves que dejará en el mes de diciembre su puesto de presentadora del Noticiero Univision. La reportera, que tiene más de tres décadas en las pantallas del canal hispano, ha anunciado que planea en el futuro trabajar de forma independiente como periodista y productora, y continuar sus labores filantrópicas.

“Estoy agradecida por haber tenido el privilegio de informar y empoderar a la comunidad latina por medio del trabajo que mis colegas y yo hacemos con tanta dedicación en Univision a diario”, señaló Salinas al hacer el anuncio.

Salinas usó los dos últimos minutos del Noticiero de este jueves para hablar –excepcionalmente– de algo “personal”. “Para ser directa como lo he sido siempre en mi trabajo periodístico: no me han corrido, no he renunciado, no me estoy retirando, ni me estoy yendo a otro lado para hacer lo mismo que hago aquí”.

La periodista de origen mexicano dice que en 2018 empezará una nueva etapa en su carrera. “Me dedicaré a ser una periodista independiente y productora entre otras cosas”.

“Como yo siempre le digo a los jóvenes, luchen por sus sueños, no se den por vencidos. Ahora me toca a mí practicar lo que predico. Hacer cosas que hace muchos años he soñado con hacer”, dijo Salinas, mientras decenas de periodistas se agrupaban a las puertas del estudio para dedicarle un aplauso al cerrarse la emisión. Son muchos años en Univision.

Nacida en Los Ángeles, California, hija de padres mexicanos, empezó su carrera como periodista y presentadora de noticias en 1981 en KMEX, la primera estación de televisión en español de Los Ángeles, que estaba bajo la dirección de la compañía que pasaría a ser Univision.

Fuente: Univision