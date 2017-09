María Conchita Alonso ya no actuará con “GranDiosas” por falta de pago

Aseveró que esta incertidumbre de no saber si vendría o no a México le ha hecho perder una posibilidad de trabajo en una serie norteamericana porque estaban interesados en ella y de llegar a un acuerdo, las filmaciones empezaban justamente en la fecha del concierto de Xalapa. [Agencias]

Aseveró que esta incertidumbre de no saber si vendría o no a México le ha hecho perder una posibilidad de trabajo en una serie norteamericana porque estaban interesados en ella y de llegar a un acuerdo, las filmaciones empezaban justamente en la fecha del concierto de Xalapa. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.– La cantante y actriz María Conchita Alonso aseguró que a pesar de haber sido anunciada como parte del elenco del espectáculo “GranDiosas”, que se presentará en Xalapa, Veracruz, el próximo 9 de septiembre, ella no estará porque el productor Hugo Mejuto no le pagó los honorarios en el tiempo acordado.

En entrevista telefónica con Notimex, Alonso, quien radica en Los Angeles, California, dijo que pidió a Mejuto que le depositara los honorarios del concierto de Xapala, así como otros adeudos que aún están pendientes derivados de la presentación de las “GranDiosas” en el Auditorio Nacional, el pasado 13 de julio.

A pesar de que la intérprete de “Acaríciame” y “Noche de copas” anunció en el “Coloso de Reforma” que su ciclo en “GranDiosas” había llegado a su fin, estaba dispuesta a actuar el próximo 9 de septiembre en Xalapa, porque el concierto fue vendido antes de que ella anunciara su salida.

“Le he pedido a Hugo Mejuto por correo electrónico que me cubra los gastos derivados del hotel por mi estadía en la Ciudad de México a razón de la pasada edición de ‘GranDiosas’, asimismo adeuda un video que se hizo en España para promocionar este evento del Auditorio Nacional.

De haberse concretado su actuación lo habría hecho al lado de sus compañeras Dulce, Karina, Rocío Banquells y Manoella Torres.

“Le pedí (a Hugo Mejuto) que para tomar el avión a México debe pagarme los adeudos mencionados y el concierto de Xalapa, de lo contrario no participaría en ‘GranDiosas’ porque no respeta contratos y ya no confío en él”, señaló María Conchita, quien aseguró que esta situación le provoca ansiedad y le impide disfrutar el concierto.

Aseveró que esta incertidumbre de no saber si vendría o no a México le ha hecho perder una posibilidad de trabajo en una serie norteamericana porque estaban interesados en ella y de llegar a un acuerdo, las filmaciones empezaban justamente en la fecha del concierto de Xalapa.

“Como no sabía si Hugo iba a depositar o no era imposible aceptar, y mis representantes preguntaron si se podía mover la fecha de la filmación unos días y la producción de la serie dijo que no”, aseveró María Conchita, quien dice estar apenada con sus seguidores quienes, resaltó “merecen todo mi respeto”.

“Esta situación me tiene desgastada y tengo ansiedad”, enfatizó María Conchita quien aseguró que desea volver a México, para actuar ya sea sola o en otro concepto musical “porque México siempre me ha abierto las puertas y ese cariño es invaluable y deseo conservarlo siempre”.

La también actriz de cine, quien ha actuado al lado de figuras como Robin Williams, Arnold Schwarzenegger, Sean Pen y Rubén Blades, entre otros, ha formado parte de “GranDiosas” desde 2011 y ha compartido escenarios con Dulce, Rocío Banquells, Karina, Manoella Torres, Ednita Nazario, Lila Deneken, María del Sol y recientemente con la argentina Valeria Lynch.