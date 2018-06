Margarita Zavala respalda a candidato del Frente en Benito Juárez

En un video de 25 segundos, la ex candidata independiente a la presidencia mostró su apoyo a Santiago Taboada, candidato del frente

Margarita Zavala, ex candidata independiente a la presidencia. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.-Margarita Zavala, ex candidata independiente a la presidencia, dio un voto de confianza a Santiago Taboada, aspirante a la alcaldía en Benito Juárez por la coalición “Por la CDMX al Frente”.

La ex candidata independiente a la presidencia dijo que el ex asambleísta Santiago Taboada “será un muy buen alcalde de Benito Juárez” y lo calificó como “uno de esos políticos dedicados a la Ciudad de México. Lo he visto además trabajar en la cultura, en el deporte, con los jóvenes, con las familias”.

Comentó que el ex diputado de la Asamblea Legislativa conoce bien la delegación Benito Juárez, razón por la cual sería un muy buen alcalde para la demarcación.

El ex presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados ha manifestado que durante su administración, las políticas estarán enfocadas al futuro e inclusión de los jóvenes por medio del diálogo y el acercamiento para conocer sus necesidades.