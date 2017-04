Margarita Isabel no quería velorio

CIUDAD DE MÉXICO.- La vida de la actriz, escritora, activista y directora, Margarita Isabel, se extinguió a la edad de 75 años, el pasado 9 de marzo debido a complicaciones respiratorias por un enfisema.

El productor Juan Torres cree que el deceso de Margarita Isabel sucedió de manera inesperada, porque su hijo Mario Iván Martínez dio funciones con “La jaula de las locas” un día antes y el domingo fue sustituido por Rogelio Suárez en el papel de Zazá, porque él le avisó que tenía un compromiso con uno de sus espectáculos.

“Por lo poco que sé, él ha hecho la voluntad de su madre porque no va haber un servicio funerario, según me comunicaron personas cercanas a Mario Iván, porque no he podido hablar con él”.

Torres recordó la visita que les hizo la actriz en el Teatro Hidalgo, para ver a su hijo en escena. “Elogió mucho el trabajo, pero también era muy crítica, sobre todo con Mario Iván, él me compartió que le había gustado mucho la obra, que había notado dos cosas respecto a él, pero que salió feliz”.

En este montaje el actor no perdió la oportunidad de rendirle un homenaje a su madre, cuando su personaje de Zazá se transforma en la mamá falsa de Michelle, el hijo de George su pareja, para salvarlo de la furia de su tradicional suegro que no acepta las familias homoparentales; en esa duplicidad de su papel usó muchos de los modismos y actitudes de Margarita Isabel, según explicó Torres.

Pese a que Mario Iván está confirmado para las funciones de este fin de semana, Juan Torres declaró que de ser necesario y si así el actor se lo pide, él está en toda la disposición de darle ese tiempo.

“Mario Iván es un hombre de teatro, tiene tatuada la frase de ‘la función debe continuar’, finalmente es algo que su mamá también le inculcó no sólo en la educación, sino con su ejemplo, son personas que están hasta el final”.

El adiós.

En total hermetismo se realizó la cremación de la actriz retirada Margarita Isabel, en Cuernavaca, Morelos. Los restos de la también activista no fueron velados, tal y como lo pidió, fueron cremados en una agencia funeraria el domingo pasado y entregados a su hijo.

Margarita Isabel, fue periodista, activista política, maestra y directora escénica, actriz de cine, radio y televisión. En los últimos 10 años, estuvo retirada de la vida artística en su casa de Cuernavaca, donde se dedicó a la escritura, jardinería, y participó como actriz y productora de los proyectos artísticos de su hijo. Falleció la mañana del 9 de abril en el Hospital Center de Cuernavaca, informó Mario Iván Martínez a través de un comunicado de prensa.

“Yo tuve la oportunidad de conocerla antes de trabajar con Mario Iván, la verdad era fantástica, una mujer con un sentido del humor maravilloso, divertida y con una visión muy amplia de las cosas”, finalizó Juan Torres.