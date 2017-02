Marco Antonio Regil se despide de su madre

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de un video y una publicación en Facebook, el conductor Marco Antonio Regil informó del delicado estado de salud de su madre, la señora Irma Sánchez Mayans.

Con lágrimas en los ojos, Regil se despidió de su mamá, quien desde hace varios años padece Alzheimer’s.

“El día que tanto temía desde que era un niño ha llegado. Es tiempo de decirle adiós al ser que me dio la vida, que me enseñó a amar a Dios, a la que jugaba conmigo y me contaba historias, haciendo la voz de Mickey Mouse, a quien me enseñó a abrazar, a trabajar duro por mis sueños, a esa persona que cuando yo le decía que quería ser locutor en la radio y televisión me tomó en serio y me regaló un micrófono, una grabadora y un tocadiscos y sin dudar de mis capacidades simplemente me preguntó cuántas horas al día estaba dispuesto a practicar en casa para que cuando la oportunidad llegara yo estuviera listo”.