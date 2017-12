Marco Antonio Regil preocupado por heredar Alzheimer

CIUDAD DE MÉXICO.- A poco de cumplirse el primer aniversario de la muerte de Irma Sánchez, madre de Marco Antonio Regil, al conductor le preocupa heredar Alzheimer, enfermedad que padeció su progenitora.

“Es uno de los miedos más grandes, piensas ‘oye, esto le pasó a mi mamá, me puede pasar a mí también, ¿qué tal si lo traemos en el ADN…?’ En la familia no hay ningún caso de esto, ella fue la primera que lo tuvo, entonces eso me da tranquilidad”, declaró en entrevista.