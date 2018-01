Marco Antonio Regil habla sobre sus preferencias sexuales

CIUDAD DE MÉXICO.- Una vez más el conductor Marco Antonio Regil fue cuestionado sobre su supuesta homosexualidad, pues desde hace tiempo se ha rumorado que es gay.

“No, no soy gay, y ya lo he dicho antes, pero lo agradezco porque esto me ha sensibilizado ya que el sentir bullying como si en realidad lo fuera me ha hecho tomar conciencia de que no está bien”, dijo el presentador en entrevista para El minuto que cambió mi destino.

Regil aseguró que el estar soltero no significa que no tenga a alguien en su vida, pues desde hace más de ocho años ha podido disfrutar de su familia y amigos.

“Cuando pasas mucho tiempo solo te vuelves ‘mañosín’ y te acostumbras a tu independencia (…) Estoy soltero pero no solo, aunque suene muy trillado. Sinceramente puedo decir que estoy rodeado de amigos, me tengo a mí mismo y tengo a Dios, que es lo importante”, comentó.

Y aseguró que el estar soltero no condiciona su preferencia sexual. “El hecho de que un hombre esté soltero es considerado como un homosexual, pero no tiene nada de malo, piensan que, si no te casas, eres gay. Y no tiene nada de malo ser gay”, añadió.

El simpático conductor afirmó que no se siente presionado por conseguir una pareja, pues está tranquilo y en paz consigo mismo.

Asimismo, añadió que el trabajo ha hecho más complicada su disponibilidad para formalizar una relación, pues se mantiene focalizado en su crecimiento profesional.