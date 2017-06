Marchista Guadalupe González hará una buena preparación para Mundial de Atletismo

MONTERREY.- La medallista olímpica mexicana Guadalupe González se mostró satisfecha por su triunfo en el Campeonato Nacional de Atletismo y ahora buscará una buena preparación para sobresalir en el próximo Mundial de Atletismo Londres 2017.

La medallista de plata en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 expresó que ahora se concentrará en su preparación para el Mundial de Londres y será en julio cuando realice un campamento en Toluca, Estado de México.

“Ahorita ya no hay competencias, me voy a enfocar en mi preparación, en julio me iré de campamento a Toluca para no moverme mucho y continuar con mis terapias. Fue un proceso complicado por las lesiones que he tenido, pero espero que en Londres mis compañeros y yo podamos tener buenos resultados”, declaró la marchista.