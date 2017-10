Marchan damnificados del 19-S hacia el Zócalo capitalino

La movilización es en protesta de que se les cobre por reconstruir sus viviendas; "esos hogares ya los pagamos y no los vamos a volver a pagar", dijo Israel Ballesteros, uno de los vecinos del Multifamiliar de Tlalpan.

CIUDAD DE MÉXICO.- La marcha hacia el Zócalo a un mes del terremoto, en la que participan alrededor de mil 500 personas, es liderada por los damnificados que se desisten a que les cobren por reconstruir sus viviendas, y piden a las autoridades rendir cuentas sobre los recursos que se han usado para la atención de los afectados.

“Esos hogares ya los pagamos y no los vamos a volver a pagar”, dijo Israel Ballesteros, uno de los vecinos del Multifamiliar de Tlalpan, en representación de las 500 familias de la unidad afectadas por el sismo.

Por otro lado, Berta Mondragón, dueña de un departamento en Paseo de Los Pirules número 100, tomó el micrófono para denunciar que su edificio no tiene un dictamen viable “No es justo lo que están haciendo con los damnificados. ¿Dónde esta Mancera, dónde están los diputados?”

Respecto a Xochimilco, un habitante de Santa Cruz Acapixtla, aseguró que en su delegación no hay servicios básicos y que los apoyos a los damnificados no se han entregado. “Ya basta de burlarse de la gente, pedimos recuperar las banderas de la izquierda. No permitamos que los empresarios sigan lucrando con la Ciudad de México”.

En la movilización también participan organizaciones sociales como el Frente Popular siglo XXI; Frente Popular Pancho Villa; Asamblea de Barrios.