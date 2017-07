Marcelo Ebrard reaparece en España y pide frente iberoamericano ante Trump

El ex jefe de gobierno formó parte de un panel de expertos sobre la relación de Iberoamérica con el presidente estadounidense.

ESPAÑA.- El ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard,reapareció en Madrid, España, para pedir una frente Iberoamericano que reaccione a la postura antimexicana y antiinmigrante del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump.

Al participar en el panel “El papel de los países iberoamericanos frente a la administración Trump” organizado por Casa de América en Madrid, Ebrard dijo que se debe acelerar el diálogo en la región sobre lo que ocurre con el presidente estadounidense y afirmó que la comunidad mexicana sufre de discriminación al amparo de sus declaraciones.

En el evento, donde también estuvieron presentes los ex ministros de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, y de Brasil, Celso Amorim, el ex funcionario capitalino consideró que el muro propuesto por Trump es contra toda América Latina y no sólo contra México.

Cuestionado sobre cómo la figura del polémico presidente estadounidense puede influir para la elección del 2018, dijo que “la tentación está en usar ese tema con objetivos de política electoral”, tal como se convirtió el tema de Venezuela por el actual gobierno “para decir que la izquierda es un peligro para México”.

Para el ex ministro español, Miguel Ángel Moratinos, EU no tiene desde hace varios gobiernos una política hacia América Latina y en ese sentido “es una oportunidad que por fin no se dicte lo que hay que hacer y actuar como región”.

El diplomático sostuvo que España tiene la responsabilidad da movilizar a sus socios europeos para que la agenda latinoamericana esté entre sus prioridades, mientras que en el G-20 los tres países (México, Brasil y España) deben unificar posturas de cara a las políticas de Trump.