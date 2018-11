Marcela Basteri murió: biógrafo de Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO.-Javier León Herrera, quien se encargó de escribir la biografía de Luis Miguel, aseguró que Marcela Basteri no aparecerá en la segunda temporada de la serie del cantante, debido a que la mujer murió en 1986.

El periodista ofreció una entrevista para Ventaneando en la que aseguró que después de realizar investigaciones, llegó a la conclusión de que Basteri murió, pero no de causas naturales y que está seguro de que sus hijos lo saben.

Al ser cuestionado sobre la serie de Luis Miguel que está basada en su libros Luis mi rey y Luis Miguel, la historia, comentó que la primera temporada muestra una escena en donde el músico ve a su madre por última vez, sin embargo, recalcó que después de ese día se volvieron a reunir.

“Que no quepa la menor duda de que Marcela Basteri murió, déjenla descansar en paz. Es de esas cosas que a uno le gustaría estar equivocado, pero no es así, no te puedo decir los detalles de la muerte, pero no hay duda de lo que pasó”, comentó a Ventaneando.

El periodista continuó la entrevista diciendo que Luis Miguel y sus hermanos saben lo que ocurrió con su madre y por respeto a ellos y a la memoria de Marcela Basteri no ofrecerá detalles.

En libro, Javier León Herrera incluye un capítulo titulado ¿Qué pasó con Marcela Basteri? en donde indica que recopiló información perturbadora que indica que Basteri murió por causas no naturales.