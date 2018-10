Maradona, dispuesto a dirigir al ‘Tri’

CIUDAD DE MÉXICO.- El argentino Diego Armando Maradona señaló que está dispuesto a dirigir a la selección mexicana de futbol, pero consideró que Matías Almeyda y Antonio Mohamed tienen la capacidad para hacer un gran trabajo con el Tri.

Consideró que el Pelado, que recién fue anunciado como técnico del San José Earthquakes en la MLS no se hizo cargo del conjunto mexicano por situaciones extra cancha.

“Lo de Almeyda no es deportivo, no es futbolístico, es político, porque si no ya sería director técnico de México”, subrayó.