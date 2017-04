Maquilas cumplen con prestaciones, dice líder

NUEVO LAREDO, TAM.- “Aquí en Nuevo Laredo el Sindicato revisa los contratos con las maquiladoras, cada año se ve lo del salario, y cada dos años les toca aumentos contractuales, o algunos otros por tabuladores, digamos que de momento no estamos exigiendo nada de aumentos, por qué se ve cada año con las empresas estos beneficios”, expresó Luis Eduardo Martínez, secretario del Sindicato de Maquiladoras.

Como parte de los beneficios otorgados de acuerdo a la ley, los trabajadores de maquiladoras reciben lo que les corresponde como es; aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, en las que cada año reciben su aumento conforme la ley.

“Otros beneficios son el comedor, transporte, bonos de asistencia, bonos de puntualidad, bono de productividad, y así como estos existen otros tipos de bonos para ir compensando un poco y compensando la situación económica de los trabajadores, algunos lo reciben diario, otros por semana, y ya otros por mes, son acuerdos que logramos con las maquiladoras, y que precisamente para apoyar al trabajador se manejan fuera de nómina”, explicó Luis Eduardo.

El líder sindical incluso dijo que en la ciudad no existen sueldos bajos en el rubro de maquiladoras, ya que todo se ha mal interpretado porque se basan en lo que refleja un recibo de pago, pero hay otros apoyos que no salen reflejados y compensan lo que pudieran llamar un sueldo bajo, pensando en las necesidades de los trabajadores.

“Si es el saldo el que cotiza para el seguro social, para el infonavit, mas no se integra al momento, porque allí se les perjudica en el sentido de los impuestos, pero si lo vemos desde el punto de la inflación, todos los salarios son bajos, si ganas mil pesos no te alcanza para nada, todo es muy caro y al gobierno eso no le importa, por eso aquí buscamos beneficios extras para los trabajadores”, finalizó.