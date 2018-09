Manuel “El Loco” Valdés se someterá hoy jueves a cirugía por nuevo tumor

CIUDAD DE MÉXICO.- Manuel “El Loco” Valdés, que se encuentra internado en el Instituto Nacional de Cancerología, se someterá hoy jueves a una cirugía para extirparle un pequeño tumor que tiene en la cabeza.

Alejandro Valdés, hijo del cómico, comentó para “Ventaneando” que dicho tumor es pequeño, mide de dos a tres centímetros, y que los médicos auguran un buen pronóstico para su padre.

“No van a tocar el cerebro ni las terminales nerviosas, todo está calculado y estudiado. La operación va a durar tres horas, me dan muy buen pronóstico, mi papá está de súper buen humor”, explicó.

Alejandro detalló que luego de la cirugía, su papá continuará con su inmunoterapia y puede que también sea necesaria la radioterapia.

Sobre si su hermano Cristian Castro se ha comunicado con ellos, explicó que aún no se ha dado el acercamiento.

“A lo mejor Cris no tiene bien nuestros teléfonos, pero ahora sí ya no nos tiene preocupados que hable o no hable”, finalizó.