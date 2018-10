Mantienen firme la idea

NUEVO LAREDO, TAM.-Con una racha de tres partidos consecutivos sin conocer el triunfo, la presidencia deportiva, cuyo responsable es Carlos Dávila, informó que el puesto de Luis Ángel García como director técnico no esta por ningún motivo en peligro.

Tras haber caído ante Saltillo Soccer FC, Gavilanes de Matamoros, y más reciente contra Frontera RP de Río Bravo, la directiva confía plenamente en el trabajo del regiomontano, quien apenas esta debutando como estratega profesional, después de haber jugado con varios conjuntos en el máximo circuito.

“Es un cambio generacional que tenemos en nuestra plantilla, en donde los resultados negativos no me asustan, pero lo que si me preocupa es la actitud y el carácter que han mostrado, ya que ahí esta la clave, en el que los muchachos tienen que asumir su responsabilidad como tal y a partir de ahí los resultados tendrán que llegar”, comentó, Dávila.

Durante estos primeros 8 partidos disputados en la Liga TDP, la Tribu ha sumado 2 victorias y 6 derrotas, en donde han concretado en 9 ocasiones a portería enemiga y han sido vulnerados en 16 oportunidades, en el que desgraciadamente no han marcado goles en estos últimos tres encuentros.

El siguiente duelo de los neolaredenses será este sábado 27 de octubre ante Plateados de Cerro Azul a partir de las 5 de la tarde en el Estadio de la Unidad Deportiva Benito Juárez, en donde la entrada es completamente gratuita.