Mantienen bajo control a 265 contagiados pacientes con Sida

NUEVO LAREDO, TAM.- Control médico y medicamentos, son suficientes después de un diagnóstico de VIH, para tener controlado el mal y una calidad de vida “buena”.

Igualmente el estado de salud en general, se mantendrá bien, pero es necesario que los familiares no se esperen a que el paciente este en la etapa terminal para atenderlo, indicó el director médico del CAPASITS, Juan Francisco Ortiz Brizuela.

“Los pacientes del VIH tienen un comportamiento similar a los que padecen diabetes, no tomar el medicamento como se les indica y continuar con su ritmo de vida, es preciso reaccionar a tiempo a un diagnóstico de esta enfermedad que deteriora más rápidamente a quienes no siguen las indicaciones o no se atienden a tiempo”, agregó.