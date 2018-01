Mantiene PROFECO a raya a tortillerías

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Aunque existen las condiciones económicas para aplicar un aumento en el precio del kilo de tortillas, este producto o ha elevado su costo al consumidor en el centro del Estado, dijo Enrique Yañez Reyes, luego de establecer que los negocios dedicados a este renglón están siendo supervisados por inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor.

“La PROFECO está llevando a cabo una revisión de pesas, medidas y básculas, se está limitando a que nuestros equipos estén bien calibrados, que se de el peso exacto del producto y que el precio del mismo esté a la vista”, señaló el empresario tortillero en la capital del estado.

Ello, luego de ser consultado ante la posibilidad de que el kilogramo de este producto pudiera incrementarse de precio, como ya se ha dado en otros lugares del país.

Dijo que en el centro del estado operan cuando menos 200 tortillerías, las cuáles seguirán estando sujetas a la oferta y la demanda.

Señaló también que los aumentos a los principales insumos como la harina de maíz y los energéticos, presionan a los empresarios de este sector quienes prácticamente están considerando incrementar el precio del kilogramo de tortilla en los próximos días.

“La ley de competencia económica no permite marcar un precio, pero sí que los industriales hagan sus costos de operación y en base a ellos cada quien saque su precio, lo justo va a ser en esos costos de operación, tienen que tener fundamentos para poder aumentar, hay suficientes elementos”, precisó.

Desgraciadamente en nuestro país hay leyes que impidieron que se hiciera eso, supuestamente nosotros no somos monopolio, pero si nos pueden considerar, si nosotros marcamos un precio generalizado marcan como monopolio, agregó.

Señaló finalmente que la exigencia a las autoridades por parte de los empresarios de este sector, es una mayor seguridad, tomando en cuenta que esto, “le ha pegado a todos en el último año”.

“Exigir al gobierno estatal y federal seguridad, que es importante para poder mantener la generación de empleos en el estado, alrededor de 40 negocios han cerrado en el centro del estado por esa situación, muertes de dueños y empleados”, indicó.

Ha habido negocios que han cerrado, no tanto por la situación de los precisó del Producto si no, más que todo lo que ha existido en el estado es la situación que nos ha pegado fuerte es la inseguridad, tenemos pérdidas de cierres, hemos perdido a dueños de establecimientos y empleados, por ello es importante que haya más vigilancia y seguridad y no nada más hacía nosotros, sino para todos los sectores productivos, destacó.