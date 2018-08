Manny Pacquiao quiere una revancha con Floyd Mayweather

E.U.-El legendario púgil filipino Manny Pacquiao todavía sueña con enfrentarse a Floyd Mayweather, quien lo derrotó en el año 2015.

Según medios estadounidenses ‘Pacman’ sostuvo esta semana una reunión con Bob Arum, presidente de la empresa Top Rank, para hablar de su próximo rival, entre los que se encontraban como opciones Vasyl Lomachenko y Terence Crawford, aunque ‘Money’ también figuró como opción.

“Creo que aún tengo dos o tres combates para ofrecer. Ahora me encuentro bien. El boxeo es mi pasión y me sentiría solo si me retiro”, declaró ‘Pacman’ un día después de su victoria por K.O. ante el argentino Lucas Matthysse en Kuala Lumpur, Malasia, el pasado 15 de julio.

Pacquiao, que logró la victoria en 60 de sus 69 combates ante el argentino, aludió especialmente a un revancha ante el estadounidense Floyd Mayweather, contra el que perdió en mayo de 2015 al término de una mediática y lucrativa pelea en Las Vegas.

“Si Mayweather regresa al boxeo, existe la posibilidad de una revancha”, declaró en su momento.

Fuente: LópezDoriga