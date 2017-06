Mandatarios apoyan ahorros publicitarios

NUEVO LAREDO, TAM.- Diversas personalidades políticas de nivel nacional apoyan la decisión del Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, de no dejarse presionar por un periódico que le exige dinero a cambio de no atacarlo.

En entrevista celebrada al término del acto oficial del “Miércoles Ciudadano” celebrado en la colonia 150 Aniversario, el propio Alcalde manifestó haber recibido varias llamadas de apoyo este día.

“He recibido hoy (ayer) alguna serie de llamadas, por parte de nuestro coordinador nacional (de la Asociación Nacional de Alcaldes) Enrique Vargas del Villar, también del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, me habló para felicitarme”, dijo el entrevistado, quien indicó que también recibió el respaldo del dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés.

De la misma forma manifestó que la mañana del miércoles estuvo en Ciudad Victoria, donde se le refrendó el apoyo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en torno al tema.

“Estuve en la mañana también en la oficina del Gobernador del Estado, para ver este tema molesto, incómodo, pero ni hablar, hay que entrarle, hay que decir las cosas como son, como lo he venido señalando, y el respaldo es total por parte de gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, por parte también de Ricardo Anaya Cortés”, comentó.

Dijo que su gobierno está evaluando la posibilidad de presentar las pruebas que exigen los directivos del periódico El Mañana, en torno a lo que manifestó la mañana del pasado lunes, en que denunció el chantaje que ha recibido.

Rivas Cuéllar reiteró estar a favor de la libertad de expresión y de la crítica, “yo estoy de acuerdo si hay alguna situación de señalamiento, la acepto, me permite a mi hacer un mejor gobierno porque me están diciendo dónde tengo que corregir para poder atender la falla en el servicio. Todo eso me sirve, me ayuda y me hace ser mejor, yo estoy de acuerdo con eso, lo que no estoy de acuerdo son los extremos a que han llegado (en el periódico), ocho meses (de gobierno) y puras malas, nada más estar señalando con muy “mala leche”, y además difamando sin pruebas, y hablando de cosas que no dan lugar”.

Y arremetió; “hablan de un nepotismo, (cuando) el 80 por ciento de los que señalan (funcionarios) estaban en la administración anterior, ahí estaba este señor que sacó (la información), que fue regidor, y nunca fue a Cabildo, ahí no se acuerda, y su hermana era la directora del Instituto Municipal de la Mujer, y no se indignó, no hay congruencia; sí a la libertad de expresión y sí a la dignidad y hacer las cosas que deben de ser”, concluyó.

El personaje en referencia es Heriberto Cantú Deándar, uno de los dueños del periódico El Mañana y que fue Regidor en la administración pasada.

La ANAC también lo respalda

La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), a través de su presidente Enrique Vargas del Villar, también condenó públicamente las presiones recibidas por el alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, por parte de un medio de comunicación que quiere condicionar el derecho a la información de los ciudadanos con su política comercial, ocasionado una línea editorial sesgada.

Vargas del Villar aseguró que los gobiernos de la ANAC garantizarán el derecho a la Libertad de Expresión y Prensa de cada Casa Editorial, pues debe de privilegiarse el derecho de los ciudadanos de contar con información veraz y oportuna de los acontecimientos de sus comunidades, pero las líneas editoriales jamás deben ser condicionadas a contratos o convenios.

“Entendemos que la erogación mayor de los gobiernos es en gasto de inversión, quedando en segundo término el gasto corriente y el pago a medios de comunicación”, puntualizó.