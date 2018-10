Mandan artefactos explosivos a los Obama, los Clinton, la CNN y otros políticos: ¿Qué se sabe?

WASHINGTON.- Este 24 de octubre, el Servicio Secreto de Estados Unidos ha comunicado que había interceptado “dos paquetes sospechosos” dirigidos al expresidente de su país, Barack Obama, y a la excandidata presidencial Hillary Clinton, ambos vinculados al Partido Demócrata.

Las autoridades norteamericanas han identificado ambos envíos como “posibles dispositivos explosivos”. Uno de ellos iba dirigido al domicilio que el antiguo mandatario posee en Washington D.C., mientras que otro estaba destinado a la residencia que la última candidata demócrata a la Presidencia de EU tiene en Chappaqua, un suburbio de Nueva York. Esta fuente oficial ha asegurado que ninguno de esos dos objetivos “recibió los paquetes ni corrió el riesgo de recibirlos”.

A lo largo del día, también se divulgaron informaciones sobre que otras personas de EU habían recibido objetos similares.

“Un claro acto de terror”

La primera bomba fue hallada el pasado 22 de octubre en el buzón de la casa que el magnate George Soros posee en la ciudad de Bedford (Nueva York) —ubicada a pocos kilómetros de la vivienda de los Clinton en Chappaqua—,conocido por apoyar al Partido Demócrata de EU Un grupo de artificieros realizó una detonación controlada del dispositivo.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses investigan quién está detrás de esta serie de envíos. Aunque aún no se ha divulgado ninguna teoría sobre su origen, la Policía ya ha declarado que la bomba que recibió Soros y las dirigidas a los Clinton y los Obama son similares.

Al analizar una imágen de la bomba que ha llegado a las oficinas de la CNN en Nueva York, algunos usuarios de Twitter han concluido que podría haberla enviado el Estado Islámico, tras indicar que contenía un objeto que se asemeja a la bandera de ese grupo terrorista.

