Manda Monseñor Enrique Sánchez Martínez mensaje de Navidad

NUEVO LAREDO, TAM.- Un llamado a disfrutar de nuestros seres queridos y dejar a un lado lo material y a la vez tender una mano solidaria los pobres, es el llamado que el Obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo Monseñor Enrique Sánchez Martínez realiza a la ciudadanía en su mensaje de Navidad 2016.

“El gran signo que representa Jesús el hijo de Dios nacido en el pesébre, humilde, sencillo, podre, no nació en cuna rica, nació en un pesebre, es decir en la pobreza total, se manifiesta a aquellos que son pobres y que pueden recibir en su corazón ese es el anuncio de Jesús todos los días”, señala.

“El Señor nos invita a volver a lo elemental de nuestra vida, qué necesitamos para vivir felices, desafiantes, con amor, libre, para tener esperanza, no necesitamos mucho así es el mensaje de Cristo en esta navidad”, agregó.

“A veces cuando tenemos muchos bienes nos ciegan ny no nos dejan pensar, no nos dejan disfrutar verdaderamente de la vida, de la familia y ese es el mensaje de Jesús, que vivamos con lo indispensable que volvamos a lo elemental de nuestra vida, lo elemental es amarnos, lo elemental es estar unidos y para eso necesitamos ser pobres, vivir un vida más austera”.

“Todos los sacerdotes tenemos que estar viendo esto una y otra vez porque uno de nuestros compromisos es la pobreza, no debemos tener más que los indispensable para vivir, servir, para servir no se necesitan bienes, el mensaje para todos esta noche es que no sean solo regalos, que se despierte en nosotros ese ser, esa caridad, y compartamos con amor lo que el señor nos ha dado”, concluyó el Obispo.