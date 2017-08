Maluma se hace tatuaje en honor a la mujer

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante Maluma compartió en su cuenta de Instagram un video del nuevo tatuaje que luce en el brazo, hecho en honor a la mujer.

El venezolano acompañó el video con este mensaje:

Muchas de sus fans agradecieron el detalle y le reiteraron su admiración y cariño, pero otros comentarios cuestionaron el tatuaje e invitaron al intérprete a demostrar ese respeto por las mujeres en las letras de sus canciones.

“Ojalá las valoraras también en las letras de tus canciones”, “¿Por qué no homenajeas a las mujeres en tus letras? Las tratas como cosas y objetos sexuales”.

Otros comentarios defendieron al cantante y a la letra de sus canciones, pues consideran que hay mujeres que sí se sienten identificadas.

“Maluma habla de mujeres reales en sus canciones, aunque no hable de una en específico, hay mujeres que se sienten identificadas, y tienen todo el derecho a seguir comportándose como les plazca y no por eso recibir críticas porque “así no debería comportarse una dama”…”.