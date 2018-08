Maluma comparte una foto de su encuentro con Madonna

"Me echó la bendición y me dijo que estaba listo para el próximo nivel...", escribió el intérprete de "Felices los 4"

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante Maluma compartió a través de su Instagram una fotografía con Madonna, la “Reina del pop”.

En su publicación agregó: “Love you Queen you’re such an inspiration” (Te amo Reina, eres una gran inspiración).