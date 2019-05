Maluma abandona Instagram tras recibir numerosas críticas

CIUDAD DE MÉXICO.- Maluma cerró su cuenta de Instagram tras haber recibido múltiples críticas por haber compartido un video en el que carga a una cría de león.

Usuarios criticaron al cantante con el argumento de que el animal era la nueva mascota del reguetonero, cosa que desmintió antes de que cerrara su perfil en la red social.

«Estaba viendo los comentarios del último post que hice con el león, con Mala Mía. No sé, no entiendo por qué hay gente tan estúpida que cree que es mi mascota. ¿No entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron?, ¿no entienden que ya estaría muerto si no lo hubieran rescatado?», compartió el colombiano.