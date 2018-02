Maite Perroni ya porta anillo de compromiso

CIUDAD DE MÉXICO.- Maite Perroni sigue disfrutando de su relación sentimental con Koko Stambuk, y es tan fuerte y sólido su amor, que ya porta un anillo de compromiso. Sin embargo aclaró que un anillo no significa para ellos que en breve se casarán.

“Es un compromiso que desde hace 5 años asumimos con el corazón, y es un regalo que tiene para mi todo el significado, pero no es el anillo de compromiso de la boda y todo, pero si tiene un peso muy importante”, explicó en entrevista.

Dejando bien claro que no esta en sus planes de este año casarse, subrayó que su romance con el músico Stambuk se encuentra en la mejor etapa pues él le ha brindado estabilidad a la cantante para desarrollase profesionalmente.

“La verdad es que me siento afortunada porque si no pudiera tener esta estabilidad, y este apoyo en esto, y esta base, yo creo que no podrías sentirme tan realizada profesionalmente y tan libre para poder continuar con todos mis sueños”, comentó.