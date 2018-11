Mafioso toma rehenes en oficina postal en norte de Italia

ROMA.- Un hombre sentenciado la semana pasada en un proceso contra la Ndrangheta, la mafia calabresa, entró este lunes armado con un cuchillo a una oficina postal en un suburbio de la norteña ciudad de Reggio Emilia y tomó como rehenes a cinco personas, informaron medios locales.

Francesco Amato, quien fue condenado a 19 años de cárcel en el llamado juicio Aemilia contra la mafia calabresa, en el que también fue sentenciado el exfutbolista Vincenzo Iaquinta, irrumpió la mañana de este lunes en la oficina postal de Pieve Modolena, a las afueras de Reggio Emilia.

El hombre tomó como rehenes a cinco empleados, entre ellos la directora de la oficina postal, aunque en torno a las 12:30 horas locales liberó a una mujer, confirmó la policía.

Las fuerzas del orden llegaron al lugar y tras cerrar las calles aledañas iniciaron una negociación con Amato, quien se había dado a la fuga luego de que se conociera la sentencia en su contra.

Afuera de la oficina postal se encontraban desplegados agentes de los carabineros y de la policía, así como el agente del Ministerio público, Iacopo Berardi y el fiscal, Marco Mescolini, quienes negociaban con el hombre.

El miércoles pasado los jueces del tribunal de Reggio Emilia emitieron condenas carcelarias contra Amato y otros 124 imputados en el que ha sido el mayor juicio contra la mafia calabresa en el norte de Italia.

Vincenzo Iaquienta, exdelantero del club Juventus y exmiembro de la selección italiana de futbol campeona del mundo, fue sentenciado a dos años de prisión y su padre, Giuseppe, a 19 años.

El exdeportista fue declarado culpable de posesión ilegal de armas y su padre de asociación mafiosa.

