Maestros evaluados buscan desarrollo profesional

NUEVO LAREDO, TAM.- Más que un incremento económico, maestros de Nuevo Laredo buscan desarrollarse profesionalmente, ya que algunos de ellos ya ejercen una dirección escolar sin aumento alguno en sus percepciones económicas, pero si en responsabilidades.

Fue a las 8:30 de la mañana cuando los maestros iniciaron con el procedimiento de registro y verificación de datos para poder ingresar al centro de cómputo del Cobat 01 y ser evaluados en línea.

Angel Federico Luna Manzur, responsable de esta jornada de evaluación en Nuevo Laredo explicó que en este día solamente un maestro de los inscritos no se presentó a la evaluación.

“Para este sábado se registraron previamente 49 profesores, de estos se presentaron 48 y son ellos a quienes se evaluaron, está aplicación de examen se realiza desde las 8:30 de la mañana, para tener un receso de comida a las 2:00 o 3:00 de la tarde y regresar al examen hasta las 6:00 o 7:00 de la tarde”, explicó.

Juan José Cornejo Gómez mencionó que esta función la ha desempeñado durante dos años y medio y no ha sido fácil.

“Estoy presentando para obtener la clave 21 porque estoy en función como director, pero sin clave en la primaria Miguel F. Martínez turno vespertino, y ha sido un poco difícil, porque no solo debes de coordinar a los alumnos, sino también a los maestros , padres de familia y autoridades, por eso como un eje tratamos de llevar un trabajo nivelador a todas esas partes”, explicó.

Dijo que ya tiene 27 años como mentor y consideró ya era hora de ascender laboralmente.

“La escuela se quedó sin directivo y ahí estamos cumpliendo con esa función, no sé a donde me manden o me dejen donde está, ahorita tengo 210 alumnos a mi cargo y esperamos cumplir esta meta más”, resaltó.

Una situación similar fue la de Anel Torres Vásquez, maestra de preescolar, quién después de fungir 12 años como maestra busca la plaza como directora.

“Yo trabajo en el kinder Niños Heroes, fuí a Victoria a inscribirme y se nos asignó la sede, el día y la hora, no es por aumento de sueldo, es una responsabilidad que tienes y quieres asumir”, señaló.

Finalmente a sus 15 años de servicio en la escuela Jorge González Camarena, el profesor Juan Manuel Delgado busca aprobar el examen y poder obtener de su plaza como director.

“El examen es sencillo, pero tedioso fuera de eso el contenido es sencillo es conforme a lo que todos los días vamos viendo y confiamos en poder aprobarlo y tener esa plaza de director”, concluyó.