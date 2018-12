Maestros aplauden cancelación de reforma educativa

NUEVO LAREDO, TAM.- En espera que la cámara de diputados apruebe la derogación de la reforma educativa que este miércoles por la mañana, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador firmó, como principal compromiso que en tiempo de campaña estableció con el magisterio.

Así es como algunos maestros de Nuevo Laredo se encuentran al pendiente de este asunto, como es el caso de la maestra Adriana Morales, directora de la primaria Carmen U de Rendón, turno matutino, quién durante más de 30 años de trabajo magisterial ha sido testigo de los niños y avances en la educación mexicana.

“Estamos conformes y satisfechos de que la reforma educativa ya no se aplique como se ha estado haciendo, por el aspecto laboral que se manejaba y que nos tenía a los maestros intimidados y condicionados cuando todo el trabajo que he ido realizado lo hemos hecho por vocación, no necesita la que nos amenacen ni nos obliguen a seguirnos preparando para dar a nuestros alumnos una educación de calidad”, consideró.