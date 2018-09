Maduro podría ser derrocado rápidamente por militares: Trump

E.U.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, podría ser “derrocado muy rápidamente” por militares si existiera esa voluntad.

“Es un régimen que francamente podría ser derrocado muy rápidamente por los militares si los militares deciden hacer eso”, indicó Trump en la sede de la ONU.

Y a renglón seguido, destacó la reacción de los militares venezolanos durante el ataque con un dron del que dice haber sido víctima Maduro mientras asistía a un desfile castrense el 4 de agosto en Caracas.

“¿Vieron cómo se fueron los militares apenas oyeron que explotaba una bomba encima de sus cabezas? Esos militares se estaban escapando para cubrirse. Eso no es bueno”, dijo Trump, descartando que los infantes de marina estadounidenses hubieran hecho lo mismo en una situación similar.

Trump declinó sin embargo responder sobre un plan militar contra el gobierno de Maduro, al que tildó de “horrible”.

“No me gusta hablar sobre lo militar. ¿Por qué debería hablar con ustedes sobre lo militar?”, enfatizó Trump, mencionando repetidas veces la crisis económica de Venezuela y el éxodo de sus habitantes.

Trump ha sido duramente crítico con lo que llama la “dictadura” de Maduro, mientras Venezuela vive una grave crisis económica y humanitaria que ha desatado violentas protestas y provocado una ola migratoria sin precedentes en el continente americano.

Hace dos semanas, el diario The New York Times reportó que funcionarios de la administración Trump se reunieron secretamente con militares venezolanos para discutir el derrocamiento de Maduro, pero finalmente decidieron no actuar.

Según el periódico, las reuniones incluyeron a un ex comandante militar venezolano que figura entre los sancionados por el gobierno estadunidense.

Pero Washington no otorgó ningún apoyo material a los disidentes, y los planes de un golpe se fueron a pique tras el arresto de decenas de militares rebeldes, aseguró el Times.

El año pasado, Trump dijo que Estados Unidos tenía “una opción militar” en Venezuela, una declaración que fue condenada por aliados estadounidenses en América Latina.

Más recientemente, el senador republicano de Florida Marco Rubio alentó en Twitter a militares venezolanos a derrocar a Maduro.

Luego del reporte del Times, Maduro, delfín del fallecido presidente Hugo Chávez, llamó a sus partidarios a salir a las calles si fuera derrocado.

Tras dos décadas de gobiernos chavistas, Venezuela, el país con mayores reservas petroleras probadas del mundo, vive una hiperinflación que puede alcanzar el millón por ciento a fin de año, según el FMI.

Según una agencia de la ONU, unos 2.3 millones de venezolanos vive en el exterior, de los cuales 1.6 millones ha emigrado desde 2015, con el recrudecimiento de la crisis.