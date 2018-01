Maduro: “En Venezuela no decide Donald Trump”

ÚLTIMA HORA | Maduro sobre adelanto de presidenciales: Venezuela le dice al mundo ante más sanciones, más elecciones. En Venezuela, no decide .@realDonaldTrump, en Venezuela no decide la élite de la Unión Europea, en Venezuela no decide los imperios, en Venezuela decide el pueblo pic.twitter.com/4ePeesG91n

— Alberto Rodríguez (@AlbertoRT51) 23 января 2018 г.