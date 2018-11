Madrugan por el Pa’l Norte

MONTERREY.-Decenas de personas llegaron desde las primeras horas de este jueves a las taquillas del Auditorio Citibanamex para conseguir una entrada al Pa’l Norte.

Aún faltan casi cinco meses para el festival, pero los regios hicieron de todo para ser los primeros en adquirir boletos en la venta general iniciada este día.

“Yo salí desde las 4:30 de la madrugada de mi casa, vivo en Apodaca, pero queríamos ser los primeros en comprar nuestro boleto. Llegamos a las 5:00 de la mañana aquí”, afirmó Yareni Villarreal, de 35 años, vecina de la Colonia Valle de Salduero.

Como ellos, más de 250 personas hicieron fila en las instalaciones del Parque Fundidora para se parte de esta fiesta musical programada para el viernes 22 y sábado 23 de marzo de 2019.

“He ido todos los años al festival porque es maravilloso y cada vez se supera a sí mismo”, dijo Yareni.

“Por eso fuimos tantas personas a comprar el boleto incluso sin saber a qué artistas vamos a ver en el festival, porque estamos comprando a ciegas”.

Aún no se revela qué bandas y solistas conformarán el line up del Pa’l Norte 2019, que en su pasada edición congregó a más de 120 mil personas en el Parque Fundidora.

“Creo que ha cambiado un poco el festival, porque en años pasados siempre dejaban un grupo estelar norteño para el final, así me tocó ver a Intocable, me encantaba que mezclaran el rock con el norteño, pero este año no lo hicieron, espero lo retomen”, aseguró la fan.

Hoy, la empresa organizadora, Apodaca Group, dio las gracias a los miles de seguidores del festival, pues el llamado Boleto Tempranero que empezaron a vender hace unos días, se agotó, lo que dio pie a la venta general.