Madrid se rinde a los pies de Armando Manzanero

MADRID, ESP.- Armando Manzanero dijo “De España me gusta todo”, de visita en este país antes de ser homenajeado en el Festival Internacional del Bolero Ciudad de Madrid, donde también se le entregó la Gramola de Oro.

En las afueras de la Casa de América (uno de los sitios culturales con más solera y donde, por ejemplo, Pedro Almodóvar presenta sus películas), el artista mexicano provocó tumultos, le esperaban más de 30 reporteros de varios países para detallar su participación en el evento.

Apenas pisó la sala Cervantes, el músico yucateco provocó tumultos y admiración. Todos lo querían saludar y él sonriendo sin parar, con esa educación que le caracteriza.

En charla con el periódico Milenio, el único medio mexicano al que concedió una entrevista, el maestro Manzanero confesó que a España viene a menudo, pero a pasear, de vacaciones.

“Vengo con los muchachos (sus hijos), con la familia, pero a trabajar tengo entendido que lo hice para participar en el Starlite de Marbella hace unos cinco o seis años”.

Vestido de negro y gris, con sombrero beige, Manzanero expresó su emoción por ser homenajeado y aclaró que cantará algunas canciones.

“Vamos a decir que es una celebración por tanta canción que tengo en el mercado desde hace varias décadas, eso hace significativo lo que yo vengo a hacer, porque me siento muy halagado que mis compañeros, gente que me ha interpretado vaya a estar con nosotros. Por supuesto que cantaré algunas canciones, acompañado de mi piano”, detalló.

Las muestras de cariño hacia el maestro son constantes y en ningún momento el artista niega una foto o un autógrafo. Nostálgico recordó que visitó España por primera vez en 1968.

“Estuve en un lugar maravilloso que creo que lo acaban de reformar y ha quedado exactamente como cuando lo conocí, un lugar que materialmente es mágico, se llama Florida Park (en pleno Parque de El Retiro), en aquellos tiempos lo manejaba Kurt Dogan y su esposa René”.

Eso sí, reconoció que la actual España es diferente. “Mi primera visita aquí fue algo de lo más hermoso que he vivido, en esa España que no era tan grande, tan enorme, y que conservaba ese sabor que los mexicanos siempre habíamos tenido de este país”.

España siempre ha inspirado a Manzanero, sus calles, su gente, su gastronomía, esos varios países en uno, por eso no tuvo empacho en adelantarse a la pregunta.

“De España me gusta todo. Considero que uno de los discos más hermosos que he tenido en mi carrera fue hecho aquí, en este país, y aún lo recuerdo como algo de lo más bueno que he tenido”, dijo.

Aseguró que sigue muy de cerca la actualidad musical española, y compartió cuáles son sus artistas ibéricos favoritos.

“Mire, lo que pasa es que yo quizás sea un poco clásico, un poco centrado fuerte a mis costumbres, y para mí lo siguen siendo Lolita y Rosario Flores, la Niña Pastori, Pasión Vega…gente que sobre todo va mucho a México”.

A la pregunta de si tiene una idea de lo que se le quiere y admira en España, Manzanero respondió: “Posiblemente la idea no llegue a ser tan optimista, pero lo que sí le puedo decir es que soy una persona muy querida, sobre todo en estos rumbos”.

Fuente: Milenio