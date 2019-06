Madre de 80 años lucha por la vida de su hijo de 58 años con cáncer

NUEVO LAREDO, TAM.- La señora Cristina Gómez de 80 años de edad acudió a Cerac en busca de ayuda para su hijo que tiene cáncer, recibió por parte de esta asociación una silla de ruedas, un colchón y pañales, la señora dijo estar muy agradecida por el apoyo que recibió que será de mucha utilidad para su hijo.

Doña Cristina, mencionó que su hijo Pedro quien tiene 58 fue afectado por el cáncer, y ya no pudo trabajar, ahora ella tiene que buscar quién le pueda prestar ayuda, aún y cuando ya está grande de edad, no deja seguir luchando por la salud de su hijo.

“Mi hijo tiene alrededor de un año y medio que le dio el cáncer, y desde entonces he estado batallando para seguir adelante con él, parece que le operaron el páncreas por ahí le dio el cáncer, lo que le vale a mi hijo es que él le cree mucho a Dios, él se va a la iglesia a cantarle”, indicó.

Reveló que hace dos semanas que su hijo se cayó y de ahí empeoró más su situación, aunque no se fracturó ningún hueso, a su hijo ya le terminaron de darle las quimioterapias en ciudad Victoria, ello, por medio del Seguro Popular.

Reveló que le indicaron que a su hijo ya no le podían seguir dando las quimios por el hecho de que ya está en etapa terminal, tanto así que los médicos le dijeron que a su hijo le quedaban solamente tres meses de vida.

“El come sí, le da hambre, y yo le digo Cristo está enojadito porque tú no comes, y así le voy diciendo cosas para que se olvide de su enfermedad y tenga más fe en Cristo. Espero en Dios que mi hijo siga adelante, nosotros vivimos en la colonia Nueva Era, estoy muy agradecida con la señora Alma Rosa del Cerac, por lo que nos ayudó”, señaló.