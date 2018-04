Macron confirma éxito de bombardeo en Siria y critica a Rusia

FRANCIA.-El presidente francés Emmanuel Macron afirmó hoy que el bombardeo contra bases de armas químicas en Siria, en el que participó Francia, fue un “éxito” pero “no una declaración de guerra contra el régimen sirio de Bashar al Assad” y criticó duramente el comportamiento de Rusia en la crisis siria.

“La operación fue un éxito, sobre el plan militar, porque la integralidad de los misiles lanzados alcanzó su objetivo y su capacidad de producir armas químicas quedó destruida”, declaró en una larga entrevista televisada en horario de máxima audiencia en Francia.

Según Macron, “tres sitios de producción y de tratamiento de armas químicas” del régimen sirio “fueron objetivo de estos ataques”. En uno de los objetivos el ejército francés bombardeó de manera conjunta con Estados Unidos y Reino Unido y el tercero fue alcanzado exclusivamente por los misiles franceses.

El mandatario galo, quien recibió críticas de la oposición política en su país, dijo que “no hubo víctimas en ninguno de los dos lados” y afirmó que no pudo quedarse inactivo ante el ataque químico a civiles en Siria. “No acepté no hacer nada viendo las imágenes que hemos visto”.

Macron insistió en que Francia “obtuvo pruebas de que armas químicas, cloro, fueron usadas” contra la población de la ciudad siria de Douma hace una semana.

“El uso del cloro pudo ser atribuido al régimen sirio y eso nos condujo con Estados Unidos y los británicos a a esa operación”, agregó Macron al aseverar que con este ataque “Francia no le declaró la guerra al régimen sirio” del presidente Al Assad.

El presidente francés, que el mes próximo cumplirá un año en el poder, insistió en que el operativo militar fue “legítimo” respecto al derecho internacional ya que “hay una resolución que autoriza el uso de la fuerza” en Siria y que los tres países que atacaron forman parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

“Esta operación es conforme a los compromisos adoptados y a lo que digo constantemente desde mayo pasado. Fue una intervención de manera legítima en el marco de la comunidad internacional de manera muy precisa”, subrayó Macron.

“Tenemos la plena legitimidad internacional para intervenir en ese marco si queremos que la comunidad internacional sea respetada”, reiteró.

El presidente francés acusó además de “complicidad” a Rusia con el régimen del presidente sirio Bachar Al Assad en el caso de los ataques químicos a la población siria y afirmó que Moscú había bloqueado a la comunidad internacional para hacer uso del derecho humanitario en Siria.

“Está claro que son cómplices los rusos. No han usado el cloro pero han impedido a la comunidad internacional impedirlo, Por el no respeto de la resolución de la ONU provocan que la comunidad internacional no pueda usar el derecho humanitario en Siria”, comentó Macron.

El presidente ruso Vladimir “Putin ha sido incoherente”, declaró Macron afirmando que el líder ruso dijo en una entrevista al diario francés Le Figaro que no aceptaría el uso de armas químicas en Siria.