Lupita Nyong’o narra a NYT cómo Harvey Weinstein le ofreció éxito a cambio de sexo

CIUDAD DE MÉXICO.- Lupita Amondi Nyong’o, la actriz, directora de cine y videoclips que nació en México en 1983, narró hoy, en un largo texto publicado en The New York Times, sus distintos encuentros con el productor Harvey Weinstein, quien básicamente le ofreció éxito a cambio de que tuviera sexo con él.

Decenas de mujeres, muchas de ellas estrellas de Hollywood, han demandado al productor y han contado recientemente sus historias de acoso e intentos de seducción.

Lupita se volvió una celebridad con la película “12 años de esclavitud” y ganó un premio Oscar.

“Ahora que esto se está discutiendo abiertamente, no he podido evitar que los recuerdos vuelvan a allanarme. Me he sentido con un dolor en la boca del estómago. Sentí tal arrebato de rabia que la experiencia que relato a continuación no fue un incidente único conmigo, sino más bien parte de un siniestro patrón de comportamiento”, dijo en su texto la mexicana-keniana.

Cuenta varios episodios. Dos de ellos, directamente relacionados con propuestas de sexo.

En un primero narra cómo el productor la llevó con engaños a su casa.

“Harvey me condujo a un dormitorio, su habitación, y me anunció que quería darme un masaje. Al principio pensé que estaba bromeando. No lo estaba. Por primera vez desde que lo conocí, me sentí insegura. Me entró un poco de pánico y pensé rápidamente en ofrecerle uno: me permitiría tener el control físico, saber exactamente dónde estaban sus manos en todo momento”.

Ella se negó, dijo, a que él se quitara los pantalones. Entonces esto: “Abrí la puerta y me paré junto al marco. Se puso la camisa y volvió a mencionar lo terco que era. Estuve de acuerdo con una risa fácil, tratando de salir de la situación de manera segura. Después de todo, estaba en sus instalaciones, y los miembros de su hogar, los posibles testigos, estaban todos (estratégicamente, me parece ahora) en una sala insonorizada”.

El productor la citó para cenar en Nueva York, donde ella estudió. Y esta vez fue directo:

“Vamos al grano. Tengo una habitación privada en el piso de arriba donde podemos disfrutar el resto de nuestra comida”, le dijo.

“Me quedé atónita. Le dije que prefería comer en el restaurante. Me dijo que no fuera tan ingenua. Si quería ser actriz, entonces tenía que estar dispuesta a hacer este tipo de cosas. Dijo que había salido con la Famosa Actriz X y Y y mira dónde están ahora”.

Lupita agrega: “Me quedé en silencio por un tiempo antes de reunir el coraje para rechazar cortésmente su oferta. ‘No tienes idea de lo que estás pasando’, dijo. ‘Con el debido respeto, no podré dormir por la noche si hago lo que me pides, así que debo pasar’, respondí”.

La mexicana-keniana narra que todo su cambió en ese momento.

“Entonces supongo que somos dos barcos que pasan en la noche”, le dijo.

“Nunca había escuchado eso antes, así que recuerdo haberle preguntado qué significaba. ‘Significa solo eso’, dijo. ‘Somos dos barcos que van en dos direcciones diferentes’. ‘Sí, supongo que sí’”.

“Entonces terminamos aquí”, dijo. “Puedes irte.”

En su texto concluye:

“Ahora que estamos hablando [de esto], nunca nos callemos sobre este tipo de cosas. Hablo para asegurarme de que este no es el tipo de mala conducta que merece una segunda oportunidad. Hablo para contribuir al final de la conspiración del silencio”.