Luke y Leia regresarán en el Episodio IX de Star Wars

E.U.-Lucasfilm anunció el casting oficial para la novena entrega de Star Wars, mismo que trae dos sorpresas para todos los fans; la primera es que Mark Hamill repetirá su papel como Luke Skywalker, algo que muchos no esperaban después de su muerte en The Last Jedi.

No obstante, lo que ha causado más revuelo es que se confirmó la aparición de Carrie Fisher como Leia Organa. Esto resulta inesperado, pues la actriz falleció a finales de 2016, después de terminar de grabar Episodio VIII, y sin haber tenido ni una sola toma para Episodio IX.

El director de la última parte de la trilogía, J. J. Abrams mencionó que se utilizarán escenas de archivo de The Force Awakens para justificar la aparición de la actriz; asimismo, señaló que no usaría CGI para “revivirla” como se ha hecho en otras ocasiones, pues le parece una falta de respeto para la memoria de la interprete y su familia.

Junto a esto, también se presentó al ya confirmado Billy Dee Williams, retomando su papel de Lando Calrissian.

Star Wars Episodio IX se comenzará a grabar a partir de agosto de 2018, con un estreno planeado para diciembre de 2019.