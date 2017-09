“Luke Skywalker” visitará México para promocionar The Last Jedi

CIUDAD DE MÉXICO.- Los warsies de todo México se pondrán felices con esta noticia. Mark Hamill “Luke Skywalker”, visitará nuestro país como parte de la promoción que Disney estará haciendo previo al estreno de The Last Jedi.

Esto lo confirmó el propio actor al ser cuestionado sobre una posible visita a nuestro país.

Mexico City is a stop on #TheLastJedi tour & I am really looking forward to it. (love Mexican food so much I’m already getting hungry) 😀

— Mark Hamill (@HamillHimself) September 14, 2017