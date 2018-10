(Video) Luis Vila trasciende esquemas desde Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Luis Adrián Ortiz Villafuerte, de 34 años de edad, rompe los esquemas de la música bajo el nombre de Luis Vila, lo que le ha dejado críticas y aplausos por su forma de vestir al momento de actuar y cantar.

Luis Vila platicó sobre sus inicios en su carrera artística, y cómo decidió hace dos años adoptar el personaje atemporal, mismo que le ha ganado críticas.

“Tengo ya alrededor de 17 años en el medio artístico, inicié en el grupo ‘Versátiles’ y posteriormente hice el disco ‘Reciclable’; luego me revelé y nace el nombre de ‘Luis Vila’ y di a conocer el personaje que tanta polémica ha causado a nivel local.

“El personaje nació en un Halloween y quiero decir que nunca me ha sido ajena la controversia, y siempre he sido una persona muy reacia en expresar mis puntos de vista, nunca me he quedado callado; en Halloween me disfracé de un sacerdote con la sotana media abierta en donde se podía apreciar medias, liguero y tacones”, manifestó.

Agregó que en el momento que se puso los tacones algo cambió en él; sintió una seguridad.

“La ropa de mujer sí me había llamado la atención, antes mi familia me decía de la ropa que me ponía, pero con eso ya estaba destinado a formar este personaje”, indicó.

En cuanto a su familia, Luis Adrián platicó que cuenta con una hermana y un medio hermano, sin embargo, ha sido su papá quien le ha dado impulso para hacer este personaje e inclusive le da consejos.

Luis Vila cursó la carrera de Licenciado en Ciencias de la Comunicación, solamente se quedó a cuatro meses de concluir su carrera.

“Al mismo tiempo que he sido muy criticado con mi personaje, también he recibido las mejores críticas como artista, es ahí cuando me di cuenta de que el personaje va a seguir. Viví un par de anécdotas que me hicieron ver que el personaje se queda.

“En el primer evento como Luis Vila, al final un chavo se me acerca y me comenta que él es ‘trans’, pero no le había comentado a su familia y eso me hizo pensar que la gente se está conectando con el público y cuando pasó eso pues agradecí ese detalle”, declaró.

Explicó que tras un video que se hizo viral en las redes sociales en el que tropieza, él tuvo la oportunidad de leer todos los comentarios de las personas, y así los acepta como tal.

“Como persona homosexual toma uno los insultos con filosofía, y la verdad ya no me afectan porque son solamente palabras y no me importan, sólo las personas que están cercanas a ti como lo es mi familia es lo que me importa.

“En mi cuanto a mis zapatos de tacón, que son de 10 centímetros de alto, yo me deshago en el escenario y pues es mi voz es la que debe de importar. Confió que la gente tenga buen criterio”, apuntó.

Expresó que actualmente se encuentra en gira por los antros de Nuevo Laredo con el grupo “Quinta Luna”, y promociona un videoclip de su más reciente producción.

En cuanto al género musical, señaló que canta de todo tipo desde ranchero, balada hasta el pop.

Luis Vila elige su propio vestuario y sus tacones que son del número 9, y no le importa que lo tachen de ridículo.

“Yo me visto así porque me gusta y muchas personas no entendían el por qué; sin embargo, cuando me ven en el escenario ya entienden; espero que le siga gustando a las personas mi actitud en el escenario”, finalizó.